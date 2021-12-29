“سئمنا الجهل” من شعارات تظاهرة الأفغانيات في كابول

“سئمنا الجهل” من شعارات تظاهرة الأفغانيات في كابول
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أطلقت قوات الأمن الأفغانية التابعة لطالبان النار على مجموعة من النساء في المنطقة القريبة من مستشفى الطوارئ في العاصمة كابول لمنعهن من التجمهر والتظاهر.وبحسب وكالة أنباء «Avaka»، قامت العشرات من النساء، امس الثلاثاء، بتنظيم تظاهرة رفعت خلالها عدة شعارات مثل «نحن صوت الشعب» و»العدل والعدالة» و»عاشت الإنسانية» و»إبادة الخيانة الجماعية» و»سئمنا الجهل».

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