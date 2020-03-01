سائرون:اصرار كردي على المحاصصة في حكومة علاوي

بغداد/شبكة أخبار العراق- استبعد النائب عن كتلة سائرون، ستار العتابي، الأحد (01 آذار 2020) قيام النواب الكرد بعرقلة جلسة التصويت على كابينة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، الوزارية، بغية تسلم رئيس الجمهورية برهم صالح مقاليد السلطة دستورياً.

وقال العتابي في حديث صحفي، إن “اصرار الكتل الكردية على عدم تمرير حكومة محمد توفيق علاوي، يأتي لغرض مطالبتهم بالتمثيل الكردي في تشكيلته الوزارية، وهذا ما يرفضه رئيس الوزراء المكلف”، مستبعداً وجود نية كردية لـ “سحب السلطة من المكون الشيعي عن طريق تكليف برهم صالح رئيساً للوزراء، بموجب الدستور”.

وأشار إلى أنه “بحسب الدستور، المادة 81، هناك فرصة لتكليف رئيس وزراء بديل عن محمد توفيق علاوي في حال فشل الأخير في تقديم كابينته، لأنه يُعد غير مكلف رسمياً، في حال فشل الشخصية الثانية، تُحال السلطة إلى رئيس الجمهورية برهم صالح”.