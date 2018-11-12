سائرون:الأعرجي دخل حلبة المنافسة على وزارة الداخلية

سائرون:الأعرجي دخل حلبة المنافسة على وزارة الداخلية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين 12 تشرين الاول 2018، عن وجود خلاف داخل تحالف الفتح، بسبب حقيبة وزارة الداخلية.وقال النائب عن التحالف بدر الزيادي في حديث صحفي له اليوم، ان “رفض الصدر الاخير لفالح الفياض للمنصب ، ادى بتحالف الفتح الى البحث عن مرشح بديل ما احدث خلافا داخل الفتح، بسبب تسمية المرشح البديل لوزارة الداخلية وتمسك بعض الاطراف بترشيح الفياض”.وبين الزيادي ان “اسم وزير الداخلية السابق قاسم الأعرجي عاد من جديد الى المنافسة ، وهناك امكانية لطرحه من جديد للوزارة”، مبينا انه “في حال طرحه بشكل رسمي سيكون هناك اجتماع للهيأة السياسية لتحالف سائرون لتحديد موقفه من هذا الترشيح، فالترشيح الحالي موجود لكنه لم  يعلن رسمياً حتى الان”.وواجه ترشيح الفياض للمنصب اعتراضا من تحالف الاصلاح الذي يضم سائرون والنصر والحكمة وقوى سياسية اخرى.

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