سائرون:البرلمان لم يتسلم الأسماء المرشحة للوزارات الشاغرة

سائرون:البرلمان لم يتسلم الأسماء المرشحة للوزارات الشاغرة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري، الاثنين، ان البرلمان لم يتسلم اي قائمة بشأن الاسماء المرشحة للحقائب الوزارية الشاغرة على الرغم من الحديث عن حسمها، مؤكداً ان جدول الاعمال لثلاث جلسات نيابية يخلو من التصويت على الكابينة الوزارية.وقال الشمري في تصريح  صحفي له اليوم، ان “جدول الاعمال للجسات الثلاث لمجلس النواب لم توضع فيها اي فقرة تخص الكابينة الوزارية او عرض للاسماء المرشحة للحقائب الوزارية الشاغرة”.واضاف ان “هناك كلام بشأن حسم الكابينة الوزارية وخاصة الوزارات الامنية (الداخلية والدفاع) ولكن لايوجد شيء رسمي او معلومة تحت قبة البرلمان على حسم الكابينة الوزارية”.واوضح ان “هناك اتفاق مع رئيس الوزراء على طرح اسماء مرشحي الحقائب الوزارية قبل عرضها على البرلمان بـ 48 ساعة، من اجل اطلاع البرلمان على السير الذاتية للمرشحين، والى يومنا هذا لم تقدم اية اسماء لمجلس النواب”، مؤكدا أن “الاتفاق تم مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على تقديم ثلاثة مرشحين لكل وزارة وسيتم اختيار شخصية واحدة لكل وزارة من قبل مجلس النواب”.

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