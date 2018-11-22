سائرون:الحلبوسي “غير حيادي” في تعامله مع الملف العراقي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- انتقد إئتلاف سائرون ،الخميس، انضمام رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تحالف المحور الوطني عندما اعلنوا انسحابهم من جلسة مجلس النواب يوم امس ، فيما أشار الى ان تصرف الحلبوسي غير صحيح لانه يمثل كل الشعب العراقي.وذكر النائب عن الإئتلاف غالب العميري في حديث صحفي له اليوم:ان “رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يمثل كل الشعب العراقي والكتل والسياسية ومن مهامهم في رئاسة مجلس النواب هو اتخاذ موقف الحياد ورص الصفوف بين جميع القوى السياسية ولا يقف مع طرف ضد طرف اخر”.وتابع ان “خروج رئيس البرلمان من قاعة البرلمان وذهابه الى نواب المحور الوطني الذين انسحبوا من الجلسة بعد اعتراضهم على تغريدة الصدر هو تصرف غير صحيح”.يشار الى ان تحالف المحور الوطني اعلن انسحابه من جلسة مجلس النواب التي عقدت امس ، احتجاجاً على تغريدة زعيم التيار الصدري ورئيس تحالف سائرون مقتدى الصدر بشأن بيع المناصب من قبل القوى السنية المنضوية في تحالف البناء الذي يمثل تحالف الفتح ودولة القانون ابرز اقطابه .