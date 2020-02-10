سائرون:الصدر”تعهد” لخامئني بطرد القوات الأمريكية ولذلك لن نعطي الثقة لعلاوي إلا بعد طرد هذه القوات

سائرون:الصدر”تعهد” لخامئني بطرد القوات الأمريكية ولذلك لن نعطي الثقة لعلاوي إلا بعد طرد هذه القوات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري، الاثنين، ان اغلب الكتل السياسية مصممة على موقفها المعلن المؤكد بقرار برلماني بضرورة خروج القوات الاجنبية وخاصة الامريكية من البلاد.وقال الشمري في بيان ، إن “قرار البرلمان ملزم لرئيس الحكومة المكلف وعليه ان يقدم ان اراد ثقة ممثلي الشعب على حكومته الخطوات المقبلة في هذا الامر”.واضاف الشمري ان تحالفه “لن يصوت على منح الثقة  للعلاوي الا بموافقة مقتدى الصدر الذي تعهد لخامئني بطرد القوات الأمريكية من العراق  ليكون حرا مستقلا ”.واوضح ان “فصائل المقاومة الاسلامية كلها الأن تحت راية مقتدى الصدر في خروج القوات الامريكية بشكل خاص والامر لن يستمر طويلا ان شعرت بالامر مماطلة او تأجيل”.

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