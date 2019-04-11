سائرون:الصدر مرشح عبد المهدي لوزارة الخارجية لكون الوزير الحالي مواطن أمريكي

سائرون:الصدر مرشح عبد المهدي لوزارة الخارجية لكون الوزير الحالي مواطن أمريكي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن تحالف سائرون، الخميس، أنه تفاجئ بتعيين محمد جعفر الصدر سفيرا بوزارة الخارجية، مشيرا إلى أن الصدر مرشح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وليس التحالف، فيما توقع تقديم استقالته من منصبه اذا لم يعين في المستقبل القريب وزيرا للخارجية.وقال النائب عن التحالف رعد المكصوصي في تصريح صحفي له اليوم، إن تحالفه “تفاجئ خلال جلسة أمس عندما قام رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بقراءة رسالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن تعيين محمد جعفر الصدر سفيرا بوزارة الخارجية وطلب التصويت على ذلك”، مبينا أن “ الصدر مرشح رئيس الوزراء وليس تحالف سائرون”.وأضاف المكصوصي، أن “جعفر الصدر رُشح لهذا المنصب بعد اخذ موافقته رسميا”، مشيرا إلى أن “البعض كان معترضا على ترشحه لأنهم يرون ان بقائه مستقلا افضل من تسلمه اي منصب حكومي”.وبشأن إمكانية استقالته من منصبه كما استقال مسبقا من عضوية البرلمان، استبعد المكصوصي أن “يقدم  جعفر استقالته من منصبه، الا في حالة عدم تعيينه وزيرا للخارجية لكون الوزير الحالي محمد الحكيم هو مواطن امريكي من اصل عراقي واحزاب الحشد لا ترغب ببقاءه وهي التي طلبت من عبد المهدي ترشيحه لهذا المنصب ليتعلم طبيعة العمل الدبلوماسي . يذكر ان الصدر لديه شهادة اولية بمادة الاجتماع من جامعة بيروت وهي خارج التوصيف المهني لعمل السفراء في وزارة الخارجية ولكونه ابن مؤسس حزب الدعوة فهو لايخضع للضوابط التعيين .والفرمان الحشدوي يقع ضمن “اصلاحات” عبد المهدي!.

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