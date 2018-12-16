سائرون:العراق أمام أزمة كبيرة بسبب الفياض

بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى القيادي بتحالف “سائرون”، جاسم الحلفي، الأحد (16 كانون الأول 2018)، إن إصرار القوى السياسية على ترشيح غير المستقلين للوزارات الأمنية، سيضع العراق أمام أزمة جديدة قد “لا يتحملها”.وقال الحلفي في حديث صحفي له اليوم، بشأن خيارات “سائرون” إذا بقي الإصرار على فرض الوزراء الأمنيين: “لا أظن أن عملية فرض الوزراء الأمنيين دون موافقة (سائرون) ستحظى بالنجاح”.وأضاف: “أعتقد أن سائرون تمثل قوّة برلمانية واسعة ولها امتداد شعبي كبير، لذلك لا بدّ من أخذ وجهة نظرها بعين الاعتبار”.وتابع الحلفي: “للأسف، كان من الممكن أن يمضي رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بما توفر لديه من إمكانيات لاختيار شخصيات كفوءة وبعيدة عن الاستقطابات، لا سيما في الوزارات الأمنية، لكنه خضع لإرادات وتأثيرات بعيدة عن المعايير والشروط التي اتفقنا.وبشأن الحلول التي يمكن اعتمادها لتجاوز عقبة المرشحين للوزارات الأمنية، قال الحلفي، إن “الحل بالرجوع إلى الاتفاق الأساسي لإنقاذ العراق من أزمة جديدة لا يستطيع تحمّلها، والحل هو بترشيح شخصيات مستقلة كفوءة خصوصا في الوزارات الأمنية”.وحول استمرار تحالف البناء بالإصرار على ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية، لوح الحلفي بأن “العراق سيكون أمام أزمة جديدة لا يستطيع تحمّلها، لافتاً الى أن “الناس هذه المرة لن تصمت على من لم يكترث إلى معاناتهم وحاجتهم للإصلاح والتنمية”.