سائرون:الفياض والسهيل والربيعي لاتنطبق عليهم شروط المرجعية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- جدد تحالف سائرون, الأربعاء, رفضه إعادة التصويت على مرشحي وزارات الداخلية والتعليم والثقافة خلال الجلسة المقبلة, مبينا ان المرجعية الدينية دعت الى تشكيل حكومة من الخبرات والتكنوقراط ومنع تسليم المجرب المسؤولية مجددا.وقال النائب عن التحالف عباس عليوي في تصريح صحفي له اليوم، إن “مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض استلم المسؤولية واخفق في إدارتها ولا يمكن التجديد له وهذا ما ينطبق على مرشحي وزاراتي التعليم العالي قصي السهيل والثقافة حسن الربيعي”.وأضاف أن “الحديث عن وجود خصومة سياسية بين هؤلاء المرشحين وسائرون بسبب انتمائهم السابق للتيار الصدري غير دقيق”، مبينا ان “توجيهات المرجعية في تشكل الحكومة الحالية هو عدم استيزار اي شخصية استلمت المسؤولية سابقا وهذا ينطبق على المرشحين”.وأوضح عليوي أن “سائرون سيمتنع عن التصويت على المرشحين في حال اعادة عرضهم على البرلمان من قبل رئيس الوزراء عادل عبدي المهدي”، داعيا “رئيس الوزراء الى تجنب الحرج ومنع اعادة ترشيحهم”.