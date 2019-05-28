سائرون:النظام الداخلي للبرلمان لايسمح بفصل النواب المستمرين بالتغيب والذين لم يؤدوا اليمين

سائرون:النظام الداخلي للبرلمان لايسمح بفصل النواب المستمرين بالتغيب والذين لم يؤدوا اليمين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن تحالف سائرون، الثلاثاء، عن وجود خلل في النظام الداخلي لمجلس النواب يحول دون  فصل النواب المستمرين بالتغيب والذين لم يؤدوا اليمين الدستوري حتى الان، كاشفا عن سعي لإجراء تعديلات على النظام لمنع تكرار الأخطاء في الدورات المقبلة.وقال النائب عن سائرون جمال فاخر في تصريح صحفي ، إن “الكثير من النواب لم يحضروا جلسات البرلمان منذ انعقاده ولغاية اليوم فضلا عن وجود نواب لم يؤدو اليمين الدستوري حتى الان”.وأضاف ان “رئاسة البرلمان اكتفت بفرض غرامات مالية استقطاع مليون دينار عن كل يوم تغيب الا انها لم تجد نفعا”، مشيرا الى “وجود خلل في النظام الداخلي يمنع فصلهم عن الدورة النيابية”.وأوضح ان “التحالف يعتزم تقديم تعديلات على النظام الداخلي تقضي بموجبها فصل النائب المستمر بالتغيب عن الجلسات والنواب الرافضين لتأدية اليمين الدستوري ضمن الدورات المقبلة”.

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