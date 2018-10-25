سائرون:بعض وزراء عبد المهدي لم يكونوا بمستوى التوقعات
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في تحالف سائرون النائب رائد فهمي، الخميس، أن بعض اعضاء مجلس النواب تفاجأوا بتركيبة الكابينة الوزارية التي قدمها رئيس الحكومة عادل عبد المهدي امس، معتبرا أن بعض الوزراء لم يكونوا بمستوى التوقعات.وقال فهمي في تصريح صحفي له اليوم، إن “خيارات الوزراء لم تكن بمستوى الطموج وبعض المرشيح كان غير مستوفيا للشروط التي طالب بها الشارع من حيث الخبرة والكفاءة”، مبينا أن “عددا غير قليل من النواب تفاجأوا بتركيبة الكابينة الوزارية التي لم تكن بمستوى التوقعات”.وأضاف فهمي، أنه “مازال بالامكان الاستفادة من النافذة الالكترونية باعتبارها أصبحت اشبه بقاعدة بيانات كما أكد لنا عبد المهدي”.وبشأن البرنامج الحكومي اوضح فهمي، أن “البرنامج كان مقبولا بشكل عام رغم وجود بعض المؤشرات عليه”، عادا البرنامج الحكومي “جهدا جيدا بُذل من قبل عبد المهدي”.