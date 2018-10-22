سائرون:تحركات نيابية فاسدة لافشال كابينة عبد المهدي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف سائرون، بدر الصائغ، الاثنين، 22 تشرين الأول 2018، عن تحركات نيابية لتشكيل كتلة برلمانية من اجل افشال تمرير الكابينة الوزارية التي سيعرضها رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي على مجلس النواب في جلسته المقرر عقدها الاربعاء المقبل.وقال الصائغ في حديث صحفي له اليوم، ان “الكابينة الوزارية التي سيقدمها عبد المهدي الى مجلس النواب لتمريرها في جلسته المقرر عقدها الاربعاء المقبل ستكون خالية من الحقائب السيادية”.واضاف ان “النواب الذين كانوا يرغبون في تولي مناصب وزارية يسعون الى تشكيل كتلة برلمانية من اجل عرقلة تمرير الكابينة الوزارية التي سيقدمها رئيس الوزراء المكلف”.واوضح ان “تمرير الكابينة الوزارية سيطول الى ابعد من موعده الدستوري نتيجة المتغيرات التي حدثت مؤخرا”.