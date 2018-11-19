سائرون:تعدد جنسيات الوزراء لم يرفضه الدستور

سائرون:تعدد جنسيات الوزراء لم يرفضه الدستور
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أوضحت النائب عن تحالف سائرون هيفاء الأمين، الاثنين، موقف مجلس النواب من وزراء كابينة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي ممن يحملون أكثر من جنسية.وقالت الامين في تصريح صحفي لها اليوم، ان “الدستور العراقي رفض ان يكون اصحاب المناصب العليا وخاصة رئيس الوزراء والجمهورية ممن يحملون اكثر من جنسية”، مبينة أن “البرلمان لايستطيع رفض اي وزير يحمل اكثر من جنسية في آن واحد، لان الدستور لم يرفض حصول الوزير العراقي على اكثر من جنسية”.واشارت الأمين الى ان “الكابينة الوزارية لازالت غير مكتملة، الا ان موضوع تعدد جنسيات الوزراء لايعيق تشكيلها خاصة ان تعدد جنسيات الوزراء لم يرفضه الدستور”.وكان النائب السابق يحيى العيثاوي أعتبر في تصريح سابق، أن اغلب السرقات وملفات الفساد كان عرابوها من المسؤولين مزدوجي الجنسية، فيما اعتبر ان الاستجوابات داخل البرلمان تجري لأسباب شخصية.

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