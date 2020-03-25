سائرون:حكومة الزرفي س”تمر”

سائرون:حكومة الزرفي س”تمر”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف “سائرون”، علاء الربيعي، الأربعاء (25 اذار 2020)، عن ثلاثة عوامل، قال إنها تساعد رئيس مجلس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، بتمرير كابينته الوزارية داخل مجلس النواب.وقال الربيعي في حديث صحفي، ان “هناك ثلاثة عوامل مساعدة وضاغطة على الكتل السياسية لتمرير حكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف، منها التحديدات السياسية والامنية”.وأضاف، أن “أزمة فيروس كورونا عاملاً ثانية، بالإضافة الى العامل الثالث وهو اخفاق الكتل الشيعية بتوحيد قرارها وكلمتها ورأيها والتوصل الى اتفاق بشأن اختيار رئيس وزراء مرشح”.وكان رئيس مجلس الوزراء المكلف قد أعلن، في وقت سابق، عن عزمه إجراء حوارات وتفاهمات مع الكتل التي تعترض على تكليفه، وفي غالبيتها كتل شيعية في البرلمان.

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