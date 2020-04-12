سائرون:حكومة الكاظمي ستشهد صراعات سياسية

سائرون:حكومة الكاظمي ستشهد صراعات سياسية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- عد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي , الاحد، موافقة الكتل السياسية على تكليف مصطفى الكاظمي برئاسة الوزراء “ترحيبا شكليا”, مرجحا ان تشهد مرحلة تشكيل الحكومة صراعات سياسية جديدة.وقال المسعودي في تصريح  صحفي، إن “الكتل السياسية وخاصة الشيعية اضطرت الى منح مصطفى الكاظمي موافقتها على امر التكليف بطريقة شكلية للتخفيف من مواجهة الشارع”.وأضاف أن “الأيام المقبلة ستشهد صراعات جديدة بشأن عملية تشكيل الحكومة وهذا الصراع سيشمل كافة كتل الفضاء الوطني وليس محصورا بالكتل الشيعية فقط”.وأوضح المسعودي، أن تحالفه “سوف يقف بالضد من المكلف الجديد في حال منحه حقائب وزارية بارادات الكتل السياسية وبعكسه سنكون داعميين له”.

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