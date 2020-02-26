سائرون:حكومة علاوي ستمر

سائرون:حكومة علاوي ستمر
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري، الأربعاء، أن أوضاع البلاد لا تحتمل أزمة جديدة، لافتا إلى أن الكابينة الوزارية ستمر.وأشار الشمري، في بيان ، إلى “ضرورة التصويت على الكابينة الوزارية ضمن الفترة الدستورية لرئيس الوزراء المكلف”.وأضاف، أن “أوضاع البلاد لا تحتمل أي أزمات جديدة”، مبينا أن “عدم التصويت على الكابينة الوزارية ضمن الفترة الدستورية سيدخل البلاد بأزمة أخرى”.وتابع الشمري، أن “هناك توافقا سياسيا داخل مجلس النواب على تمرير الكابينة ومنحها الثقة من أجل العمل على تنفيذ مطالب الشارع والمرجعية بالتهيئة للانتخابات المبكرة”.ودعا النائب عن سائرون، الكتل السياسية المعارضة للحكومة الجديدة “ترك الإصرار على المحاصصة واشتراط منح المناصب لضمان منح الثقة وعليها وضع المصلحة العامة فوق أي اعتبار.

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