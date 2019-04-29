سائرون:خامئني “شيفعنا” يوم القيامة!

سائرون:خامئني “شيفعنا” يوم القيامة!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رد تحالف سائرون الذي يرعاه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، الاثنين 29 نيسان 2019 ، على بيان الخارجية السعودية الذي علق على تصريحات الصدر والتوتر الاخير في العلاقات بين العراق والبحرين.واعتبر النائب والقيادي عن تحالف سائرون، رعد المكصوصي في تصريح  صحفي: ان البيان السعودي حول التوتر الأخير بين بغداد والمنامة، سينسف مبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشان تقريب وجهات النظر بين الرياض وطهران. وقال المكصوصي ان “الصدر قدم في بيانه الأخير النصح ولن يتدخل في شأن أية دولة لانه يرفض التدخل في شؤون الاخرين”. وأضاف ان “رد الرياض حول الأزمة التوتر الأخير بين البحرين والعراق ورفضه ما ذكره الصدر بشان الحكام المستبدين المتمسكين بكراسيهم على الرغم من رفض الشعوب لهم، سينسف الجهود التي انطقلت بناء على مبادرة الصدر لتقريب وجهات النظر بين السعودية وإيران”.واصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً رسمياً ، الاحد 29 نيسان 2019، حول التوتر الاخير في العلاقة بين العراق والبحرين.وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية في بيان رسمي علق على تصريحات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حول البحرين وتطورات العلاقة بين العراق والبحرين اكد “رفض المملكة العربية السعودية التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين الشقيقة، وكل ما من شأنه المساس بسيادتها وأمنها واستقرارها”.كما عبر المصدر عن “تطلع المملكة العربية السعودية إلى علاقة متينة بين مملكة البحرين وجمهورية العراق الشقيقتين، يسودها الاحترام المتبادل، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي”.يذكر ان الصدر لايزال متأثر بلقاءه مع سليماني في بيروت مؤخرا بحضور اقاربه زعيم حزب الله اللبناني حسن نصرالله.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *