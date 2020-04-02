سائرون:دعمنا للزرفي يتوقف على الموافقة الإيرانية له

سائرون:دعمنا للزرفي يتوقف على الموافقة الإيرانية له
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف تحالف سائرون, الخميس, حقائق مهمة فيما يتعلق بدعم رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي من عدمه , فيما بين شروط التحالف مقابل دعم المكلف .وقال عضو التحالف النائب رياض المسعودي في تصريح صحفي، إن “تكليف الزرفي لم يكن نتيجة تبني تحالف سائرون وانما كان من ترشيح رئيس الجمهورية برهم صالح ” , مؤكدا ان ” دعم سائرون يتطلب الموافقة الايرانية له ”.وأضاف المسعودي، ان “من ضمن شروطنا هي امكانية اقناع محور المقاومة المتمثلة باحزاب الحشد المعارضه له وكذلك الاتيان بشخصيات مستقلة تماما ودون محاباة للكتل غير الشيعية كالكرد والسنة”, معبرا عن “استغراب تحالفه من لقاء الزرفي سفراء الاتحاد الاوربي لمنحهم التطمينات حيث الاجدر به طرح تطميناته للقوى السياسية الداخلية المعترضه عليه قبل الخارج ” .واشار المسعودي الى ان “الزرفي اتخذ مبدأ جازف فيه وهو رهانه على أصوات خارجية تاركا اقناعه لرؤساء الكتل وزعمائها وهذا تقدير خاطىء من قبل فريقه التفاوضي” .

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