سائرون:س “نقاوم الاحتلال الأمريكي” في العراق تحت راية مقتدى الصدر

سائرون:س “نقاوم الاحتلال الأمريكي” في العراق تحت راية مقتدى الصدر
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد تحالف سائرون، السبت، أنه موقف ثابت في مقاومة الاحتلال الأميركي في العراق، مشيرا إلى أن العمل الاجرامي الأميركي باستهداف قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس هو خرق للسيادة.وقال المتحدث باسم الكتلة النيابية للتحالف النائب حمد الله الركابي في تصريحات صحافية، إن “مشروع مقاومة الاحتلال الأميركي هو موقف ثابت من قبلنا تحت راية مقتدى الصدر ”، لافتا إلى أن “العمل الاجرامي الأميركي هو خرق للسيادة”.وأضاف الركابي، “نرفض التواجد الأميركي على أرضنا وعلى كل عراقي رفض هذا التواجد الذي يشكل احتلالاً”، مجددا تأكيده على “رفض الاتفاقية الأمنية مع الأميركيين”.وشدد المتحدث باسم كتلة سائرون على ضرورة أن “يكون هناك مشروع قرار واضح من قبل البرلمان العراقي لإخراج القوات الأميركية من أرضنا”.يذكر ان مقتدى لايزال مستمرا في تغريداته على تويتر من مدينة قم الايرانية.

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