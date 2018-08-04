سائرون:صاحب المقاعد الأكثر هو صاحب الحظ الأكبر بتشكيل الحكومة

سائرون:صاحب المقاعد الأكثر هو صاحب الحظ الأكبر بتشكيل الحكومة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- تحدث تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، السبت، عن حظوظه بتولي مهام تشكيل الحكومة المقبلة، فيما اتهم خاسرين في الانتخابات التشريعية، بالسعي لـ”التشويش” على ذلك.وقال القيادي في التحالف، محمد رشك، في حديث  صحفي له اليوم، إن “تحالف سائرون قطع شوطاً كبيراً ومهماً من الحوارات والتفاوضات مع الاطراف السياسية، بشأن تشكيل الكتلة الأكبر والحكومة الجديدة، لافتاً إلى أنه “بعد إعلان نتائج الانتخابات بشكل رسمي، سيعرف كل حزب أو كتلة حجمها الطبيعي، لتبدأ الحوارات والمفاوضات الفعلية والحقيقية”.وأضاف رشك، أن “صاحب المقاعد الأكثر، هو صاحب الحظ الأكبر بتشكيل الحكومة، وسائرون هو صاحب المقاعد الأكثر”، متهماً بعض الخاسرين بـ”السعي للتشويش على ذلك، من خلال تصريحات كاذبة”.وكان صلاح العبيدي، المتحدث باسم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد أكد اليوم، أن الحكومة المقبلة ستتشكل وفق الضوابط التي وضعها الصدر، فيما أشار إلى أن حظوظ تحالف سائرون أقوى من الفتح وفقاً لتلك الضوابط.وحدد الصدر، الثلاثاء (31 تموز 2018)، شروط تحالفه مع الكتل السياسية، فيما وضع 40 شرطاً لاختيار رئيس الوزراء المقبل، أبرزها أن يكون مستقلاً ونزيهاً، ومن خارج مجلس النواب، وغير مزدوج الجنسية، ومقبولاً على الصعيد الوطني، وأن لا يرشح للانتخابات التشريعية المقبلة.

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