سائرون:صراع داخل الأحزاب السنّية حول حقيبة الدفاع

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف سائرون، مضر خزعل، الثلاثاء، أنه تحالفه لن يعترض على اي شخصية في حكومة عبد المهدي كفوءة وتقدم الخدمات للشعب، مبيناً ان الكابينة الوزارية لن تقدم كاملة، حيث ان وزارة الدفاع لم تحسم بعد بسبب خلافات السنة فيما بينهم حول مرشحها.وقال خزعل في تصريح صحفي له اليوم، ان “الكابينة الوزارية لم تكمتل الى اليومنا هذا ولازالت المباحثات تجري لانتقاء الوزراء، بحيث لايكونوا من المشاركين في العملية السياسية السابقة ولا من البرلمان الحالي”.واضاف ان “سائرون لن يصوت لاي وزير يشك في نزاهته او كفائته في ادارة وزارته، خاصة ان التصويت سيكون بشكل فردي على الوزراء، كما انه لن يتدخل او يفرض اي شخصية على رئيس الوزراء الذي رفض ان يكون وزرائه من النواب الحاليين او الوزراء السابقين حتى لايدخل في احراج مع الكتل السياسية”.واوضح، أن “وزارة الدفاع والداخلية لم تحسم بعد بالاضافة الى بعض الوزارات السيادية ولكن هناك تفاوض حول الموضوع بسبب ارتفاع سقف المطالب”، مؤكداً ان “حسم حقيبة وزارة الدفاع مرهون بحل الخلاقات بين السنة، حيث يعتبر هذا المنصب من نصيبهم”.