سائرون:ضغوط حزبية وراء فتح باب الترشيح للحقائب الوزارية الكترونيا

سائرون:ضغوط حزبية وراء فتح باب الترشيح للحقائب الوزارية الكترونيا
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 بغداد/شبكة أحبار العراق- أكد القيادي في تحالف سائرون، ايمن الشمري، اليوم الثلاثاء، ان هناك ضغوطات حزبية على رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، دفعته الى فتح باب الترشيح للحقائب الوزارية الكترونيا.وقال الشمري في حديث صحفي له اليوم: إن “اجراء الترشيح الالكتروني للحقائب الوزارية اجراء ديمقراطي وصحي يعتمد على مبدأ الشفافية ويدل على جدية رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي بعد كثرة الزيارات الميدانية من الكتل السياسية لتقديم مرشحيها “، مبينا ان “اجراء عبد المهدي جاء بعد تنازل سائرون عن استحقاقها من المناصب الوزارية الى سائر مكونات الشعب العراقي غير الحزبيين”.وأكد ان “خطوة عبد المهدي بفتح باب الترشيح الالكتروني خطوة إيجابية وغير شكلية لأنه غير مجبور على ايصال هذه الرسالة”.وبين انه “ليست كل الاسماء المرشحة ستكون معروفة، سيما وان الكثير من ابناء الشعب العراقي قدموا سيرهم الذاتية، حيث لابد ان يكون هناك فريق عمل واليه معينة تتبعها اللجنة ويعنى بذلك التخصصات القريبة من عمل الوزارات”.واضاف ان “لاشك ان اجراء عادل عبد المهدي ينم عن وجود ضغوطات سياسية من الاحزاب في تقديم مرشحيهم وبتالي حاول الخلاص من الضغط بفتح باب الترشيح الالكتروني”.وكان رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي اصدر، امس الاثنين، بياناً بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، مؤكداً أن من يجد في نفسه الكفاءة ويرغب بترشيح نفسه لمنصب وزاري فيمكنه فعل ذلك عن طريق الموقع الالكتروني.

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