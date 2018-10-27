سائرون:عبد المهدي لديه “نية”بمنع الفاسدين من السفر
آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- تعهد النائب عن تحالف سائرون، مظفر اسماعيل، السبت، 27 تشرين الأول، 2018، بفتح ملفات اربع وزارات للتحقيق في شبهات الفساد، فيما كشف عن وجود توجه لمنع الوزراء السابقين من السفر خارج البلاد.وقال اسماعيل في حديث صحفي له اليوم، ان “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، لديه نية بمخاطبة القضاء العراقي وهيأة النزاهة، لاصدار قرار يقضي بمنع الوزراء والوكلاء والمستشارين والمدراء العامين السابقين، من السفر خارج البلاد لحين الانتهاء من التحقيق بشبهات الفساد”.واضاف ان “تحالف سائرون سيعمل على فتح ملفات التي تحوم حولها شبهات الفساد، في وزارة الصحة، والنقل، والصناعة والمعادن، بالاضافة الى وزارة الاعمار والاسكان”.واكد ان “منهجنا مكافحة الفساد واصلاح الدولة ومؤسساتها، لذا لا نخشى شيء في محاربة المفسدين”.ومنح البرلمان العراقي، الأربعاء 24/ 10/ 2018، الثقة لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وصوت على اختيار 14 وزيرا من التشكيلة الوزارية التي قدمها الأخير خلال الجلسة، فيما قرر تأجيل التصويت على ثمانية وزراء آخرين بينهم الداخلية والدفاع.