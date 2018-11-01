سائرون:فساد كبير في أمانة بغداد

بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، الخميس، 01 تشرين الثاني، 2018، امتلاكه ادلة لعقود فساد في امانة بغداد، ستطيح بسياسيين ومسؤولين شغلوا مناصب امنية، فيما أكد وجود تحرك كبير ومساع جادة داخل مجلس النواب لفتح جميع الملفات السابقة والحالية في الامانة.وذكر الربيعي في بيان ، ان “هنالك شبهات فساد تحوم حول عقود كثيرة جرت في أوقات متباينة، فضلا عن وجود تلكؤ كبير في بعض المشاريع لم تقم أمانة بعداد بمعالجته بشكل صحيح منها مشروع قناة الجيش وماء الرصافة الكبير”.واضاف ان “المعلومات والادلة التي حصلنا عليها في عقود ومشاريع أمانة بغداد ستطيح بالكثير من سياسين ومسؤولين فضلا عن شخصيات اخرى والبعض منها يشغل مناصب أمنية”.واوضح النائب عن تحالف سائرون ان “فتح الملفات لا يقتصر على المشاريع الحالية او السابقة فحسب وإنما سيشمل الملفات التي أحيلت للنزاهة وحتى تلك التي توقفت في القضاء باوامر سياسية”.ودعا الربيعي “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى تدارك الموقف لخطورة هذه الملفات والقضاء على مافيات الفساد في الأمانة التي بات القاصي والداني يعرفها بالأسماء”، مطالباً اياه “بانهاء ملف إدارة الأمانة بالوكالة لانها (الادارة بالوكالة) لم تجلب الا الوليلات لاهالي بغداد”.