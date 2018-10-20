سائرون:لن نصوت على أي وزير فاشل

بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد تحالف سائرون, السبت, رفضه التصويت على أي وزير “فاشل” ولا يلبي طموحات المرجعية الدينية في الكابينة الوزارية الجديدة, مبينا أن الاتفاق مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تضمن تشكيل حكومة من الخبراء المستقلين ضمن اطار توجيهات المرجعية.وقال النائب عن التحالف سلمان الغريباوي في تصريح صحفي له اليوم، إن “تحالف سائرون سيرفض التصويت على أي وزير فاشل في الكابينة الوزارية المقبلة”، مشيرا إلى أن “الاتفاق مع عبد المهدي لتشكيل الحكومة هو تعيين خبراء مستقلين قادرين على إدارة البلاد والتمسك بتوصيات المرجعية الدينية العليا”.وأوضح الغريباوي، أن “عبد المهدي سيقدم 15 مرشحا لشغل الوزارات الثلاثاء المقبل وسيكمل بقية الاسماء بعد زيارة الاربعين لاكمال المشاروات السياسية والتوافقات”.وكان تحالف سائرون ثمن، امس الجمعة، القرار الذي اتخذته كتلتي الفتح والحكمة في منح رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي حرية اختيار الوزراء من التكنوقراط المستقل.