سائرون::لوحة التحالفات السياسية ستتغير

سائرون::لوحة التحالفات السياسية ستتغير
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تحالف سائرون النائب رائد فهمي، الثلاثاء، عن وجود بعض الملاحظات لائتلاف النصر وتيار الحكمة على عمل تحالف الاصلاح، متوقعا حدوث تغييرات في اللوحة السياسية خلال المرحلة المقبلة.وقال فهمي في تصريح  صحفي، إن “الاستعصاء السياسي في إكمال الكابينة الوزارية وعدم حسم موقف الكتل من توزيع رئاسات اللجان النيابية تسبب في ازمة داخل لتحالفات السياسية ذاتها”.واضاف ان “ائتلافي النصر والحكمة أبديا بعض الملاحظات والانتقادات العلنية داخل الاصلاح، فضلا عن تسجيل تقارب جديد بينها وبين كتل أخرى خارج الاصلاح”.وتابع ان “اللوحة السياسية ستتغير في حال استمرار الوضع على ما هو عليه لكن لا نعلم مدى تأثير ذلك على الوضع السياسي العام”، داعيا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى “الإسراع في انهاء كابينته الوزارية ولعب دوره في تثريب وجهات النظر السياسية”. 

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