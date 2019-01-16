سائرون:مناصب الدولة تحولت إلى اقطاعيات لأحزابها

سائرون:مناصب الدولة تحولت إلى اقطاعيات لأحزابها
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في تحالف سائرون برهان المعموري، اليوم الأربعاء، ان ملف إدارة مناصب الدرجات الخاصة بالوكالة سيؤدي الى تحولها إلى اقطاعيات لأحزاب محددة.وقال المعموري في بيان، إن “العراق بلد زاخر بالامكانيات البشرية القادرة على أداء مهامها بكل مهنية وتفان وإخلاص”، لافتا إلى ضرورة “تبوء المناصب الحساسة بالدولة من قبل شخصيات تتمتع بالكفاءة والاستقلال تماشيا مع مشروع الإصلاح الحكومي”.واوضح ان “تجربة إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة اثبتت فشلها على مدى السنوات الماضية بل وساهمت بتكريس المحاصصة والمحسوبية غير المهنية “، متسائلا ” الى متى تبقى مناصب دولة العراق الغني بالثروات البشرية تدار بالوكالة؟”.واضاف لذا اجدد مطالبتي رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي بتنفيذ نص المادة 80 / خامسا من الدستور العراقي”، داعيا إلى “الاسراع بتقديم أسماء المرشحين لمنصب الوكلاء والسفراء والدرجات الخاصة والمناصب الأمنية وغيرها ممن تدار بالوكالة الى مجلس النواب لغرض التصويت عليها”.وأشار إلى ان “استمرار إدارة المناصب الحكومية بالوكالة يعتبر نقطة سلبية في تاريخ حكومات ما بعد 2003 ، محذرا في الوقت ذاته من تحول تلك المناصب الى اقطاعيات لأحزاب وأسر محددة”.

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