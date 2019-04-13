سائرون:يوم 30 حزيران القادم إنهاء العمل بالدرجات الخاصة

سائرون:يوم 30 حزيران القادم إنهاء العمل بالدرجات الخاصة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري، اليوم السبت، ان الـ30 من شهر حزيران المقبل هو الموعد النهائي لإنهاء العمل بالدرجات الخاصة.وقال الشمري في بيان صحفي ، إن “ملف الدرجات الخاصة امر لابد من الانتهاء منه في ظل ما تحمله هذه الدرجات من ثقل على الموازنة في ظل العدد الكبير لمن يحمل هذه الصفة”.وأضاف ان “ملف الدرجات الخاصة فما فوق سيعرض على مجلس النواب اولا، ولدينا وقت كاف لتثبيت من نجد كفاءته وأهليته للمنصب ومنهم من يشغل موقع المسؤولية حاليا لكن لم تطلق له حرية العمل بسبب الوكالة”.وأوضح ان “30 من شهر حزيران المقبل هو الموعد النهائي لإنهاء العمل بالدرجات الخاصة وشغل المناصب بالوكالة في ظل التوافق النيابي على انهاء هذا الملف”.وأشار الى ان “تحالف سائرون ملتزم بإنهاء عمل الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة بالوكالة، عبر كافة السبل والآليات القانونية والدستورية التي نصت عليها القوانين النافذة للدولة العراقية”.

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