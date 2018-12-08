سائرون النيابية تعلن عن تقديمها مقترح قانون التجنيد الإلزامي “المدني”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت كتلة سائرون النيابية، اليوم السبت، عن تقديمها مقترح قانون للتجنيد الالزامي “المدني” لتوظيف الشباب لمدة محدودة في القطاعين العام والخاص.وقالت النائبة ايناس المكصوصي في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب الكتلة، عقد في مبنى البرلمان ، “قدمنا مقترح قانون التجنيد الالزامي المدني الى هيئة الرئاسة، وهذا القانون مفعل في اغلب الدول ومعمول به”.واضافت “العراق بحاجة الى هذا القانون اكثر من قانون الخدمة العسكرية الالزامية”.واشارت المكصوصي الى ان “القانون يعمل على تجنيد الزامي للشباب من عمر 19 سنة وتشغيلهم في مؤسسات الدولة والشركات لمدة سنتين، مضيفة “هذا القانون سوف يساعد على القضاء على البطالة وتوجيه الشباب الى العمل”.