سائرون :بدون”الغزي” أعمال الدولة ستتعطل!

سائرون :بدون”الغزي” أعمال الدولة ستتعطل!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دافع النائب عن تحالف سائرون، علي غاوي، الخميس (11 نيسان 2019)، عن تسمية القيادي في التيار الصدري حميد الغزي رئيس مجلس ذي قار، بمنصب امين عام مجلس الوزراء، فيما اعتبر الفترة الماضية في الحكومة فترة سوداء.وقال غاوي في حديث صحفي، إن “محاربة الفساد ومراقبة عمل الحكومة سيكونان اسهل من خلال تولي حميد الغزي منصب امين عام مجلس الوزراء لان الفترة الماضية في المجلس كانت سوداء نظرا لتفشي الفساد وعدم تقديم الخدمات للمواطنين”.واضاف ان “الغزي من واجبه الشرعي والاخلاقي بعد تسلم المنصب، ان يعمل على تصحيح المسارات الخاطئة والقضاء على الفساد”.واوضح ان “تشكيلة الامانة اذا كانت غير صحيحة فعلى الغزي ان يعمل على اعادتها واخذ دوره والقيام بواجباته الصحيحة بنفس الدولة وبمهنية عالية وليس بنفس الحزب او الطائفة”.وكان التيار الصدري، قد أعلن الأربعاء (3 نيسان الجاري) تسلم القيادي فيه حميد الغزي مهام منصب الأمين العام لمجلس الوزراء، خلفاً لمهدي العلاق.وقال قيادي في التيار، في حديث ، إن “الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق، قدم استقالته لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، والأخير قبل الاستقالة”.وأضاف القيادي الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن “عبد المهدي وبعد قبول استقالة العلاق، كلف بكتاب رسمي، حميد الغزي، بمهام منصب الأمين العام لمجلس الوزراء خلفاً للعلاق”.

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