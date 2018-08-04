سائرون تؤكد على رفضها لحكومة المحاصصة

سائرون تؤكد على رفضها لحكومة المحاصصة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- علق تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، 04 آب، 2018، على انباء وجود اتفاق سري بين زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، يتضمن كيفية تقسيم المناصب بينهما.وقال القيادي في التحالف رائد فهمي، في حديث صحفي له اليوم :اننا “لا نعرف صحة وجود هذا الاتفاق، لكن في حال وجوده يعني هذا ان الحكومة الجديدة ستكون حكومة محاصصة، وهذا ما يرفضه الشعب”، مؤكدا ان “تحالف سائرون لن يكون جزء من اتفاقات سرية تعقد من أجل تقسيم المناصب على اساس المحاصصة”.وأضاف فهمي، انه “في حال وجود هكذا اتفاق وهكذا توجه، فتحالف سائرون لن يكون جزء من اي حكومة تتشكل على اساس المحاصصة وتعيد اخطاء السابق، بل سيكون تحالف سائرون في المعارضة، وهذا ما وعدنا به الشعب العراقي، قبل الانتخابات، وبعد اعلان نتائج الانتخابات، ونحن ثابتون على موقفنا هذا”.

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