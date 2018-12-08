سائرون: جميع الكتل السياسية اتفقوا على عدم استيزار الفياض للداخلية
آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- عد النائب عن تحالف “سائرون”، مظفر اسماعيل، السبت (8 كانون الأول 2018)، حديث زعيم ائتلاف دولة القانون بشأن عدم طرح بديل لمرشح وزارة الداخلية فالح الفياض، “غير مقبول”، مؤكدا ان التدخلات الخارجية اصبحت تؤثر بشكل كبير على المشهد السياسي.وقال اسماعيل في حديث صحفي له اليوم، إن “رفض الفياض لا يخص كتلة معينة وانما هذا رأي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ايضا، وعليه لا احد يقبل ان يصادر رأي رئيس الوزراء”.وأضاف، أنه “لا يمكن أن تفرض ارادة أي حزب او كتلة سياسية فيما يخص شخصية الفياض وتوليه لمنصب وزارة الداخلية”.وأوضح، أن “جميع الكتل السياسية بما فيهم رئيس الوزراء اتفقوا على عدم استيزار الفياض للداخلية”.وبين، أن “حديث المالكي بشأن عدم تغيير الفياض سيعقد المشهد السياسي، وهو جزء من التدخلات الخارجية التي بدأت تؤثر على المشهد السياسي”.ولفت إلى أن “تحالف سائرون لن يفرض رأيه على طرف ما، وانما منذ تشكيل الحكومة كانت احدى شروطه ان تتولى شخصيات مستقلة غير سياسية وزارتي الدفاع والداخلية”.وكان زعيم ائتلاف دولة القانون، أكد، السبت (8 كانون الأول 2018)، أنه لن يسمح لأي أحد باستبدال المرشح لحقيبة الداخلية فالح الفياض، فيما أشار الى أن تغييره يعني فرض إرادة تحالف سائرون على الحكومة.وقال المالكي في تصريح صحفي له اليوم، إن ائتلافه “سوف لن يسمح لتحالف البناء ولا حتى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باستبدال المرشح لوزارة الداخلية فالح الفياض ولا حتى أي مرشح آخر من المرشحين للوزارات الشاغرة”.واعتبر المالكي، أن “تغيير الفياض يدل على فرض إرادات من قبل تحالف سائرون على البرلمان والحكومة وبطرق غير دستورية وهو ما يشكل خطرا على العملية السياسية” بحسب قوله.