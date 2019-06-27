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الصيادي يعلق عضويته في مجلس النواب بسبب”التهديد”
مصدر:الخطابي الاوفر حظا لمنصب محافظ كربلاء وأبن عم نوري المالكي لرئاسة المجلس
سائرون :غالبية الأسماء المرشحة للدرجات الخاصة لن تحظى بالتصويت عليها
في ظل غورباتشوف..الخارجية النيابية:لكل عشرة نواب منصب سفير!
المالية النيابية تعلن مباشرتها بتدقيق أسماء موظفي كردستان للكشف عن آلاف الفضائيين
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المالية النيابية تعلن مباشرتها بتدقيق أسماء موظفي كردستان للكشف عن آلاف الفضائيين
عصابات الدولار” الإيرانية وما خفي عنها في تدمير العراق .. مَن يُمَول مَن ؟هل إيران لأتباعها أم أتباعها لها؟؟
الاقتصاد النيابية:عبد المهدي غير أمين على المال العام
الأحزاب أبتلعت مؤسسات الدولة..مجلس الوزراء سيصوت على تعيين 500 مدير عام حزبي!
الجبوري:نفط كركوك ” منهوب” والمادة 140 انتهت صلاحيتها
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نادي تشيلسي الإنجليزي يقرر التعاقد مع الكرواتي ماتيو كوفاسيتش
الياسري:النجف لا تستحق الوصف المسيء من قبل الجماهير الرياضية في أربيل
عبد الرحيم:مباريات الزوراء والقوة الجوية ابتعدت عن أخلاقيات كرة القدم
اللأعب بيبي بديل نيمار في سان جرمان الفرنسي
كلاسيكو العراق يسبب بإغلاق الطرق المؤدية الى ملعب الشعب
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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