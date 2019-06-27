سائرون :غالبية الأسماء المرشحة للدرجات الخاصة لن تحظى بالتصويت عليها

سائرون :غالبية الأسماء المرشحة للدرجات الخاصة لن تحظى بالتصويت عليها
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن النائب عن تحالف سائرون صباح طلوبي العكيلي، الخميس، عن تحفظ التحالف على غالبية الاسماء المرشحة للدرجات الخاصة التي ارسلت الى البرلمان، مؤكدا أن التحالف لن يصوت عليها.وقال العكيلي في تصريح  صحفي، إن “تحالف سائرون لديه تحفظ على بعض الأسماء المرشحة للدرجات الخاصة التي أرسلت لمجلس النواب”، مبينا أن “الغالبية الاسماء لن تحظى بتصويت سائرون بسبب اخفاقهم في المناصب التي تسنموها”.وأضاف العكيلي، “أننا مع إزالة الأسماء القديمة والاتيان بأسماء جديدة تكنوقراط بعيدا عن ترشيحات الأحزاب السياسية”.وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أرسل في وقت سابق عدة مرشحين للدرجات الخاصة بينهم علي عبد الأمير علاوي لمنصب محافظ البنك المركزي. 

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