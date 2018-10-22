سائرون لعلاوي:معقولة الزهايمر مؤثر عليك لهذه الدرجة؟!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- رد النائب حمد الله الركابي عن تحالف سائرون المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، 22/ 10/ 2018، على تصريح لزعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، والذي أكد فيه ان سائرون والفتح تقاسما المناصب الوزارية الأهم في الحكومة المقبلة.وقال الركابي، في حديث صحفي له اليوم، ان “موقف تحالف سائرون، وتوجيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر واضح، فنحن اعطينا الحرية الكاملة لعادل عبد المهدي لاختيار الكابينة الوزارية”، مؤكدا ان “هذا الموقف ثابت ولن يتغير ولا يقبل التهويل، ومن حق اي أحد قول رأيه بما يراه مناسبا”.وأضاف الركابي ان “عمل اللجنة المكلفة بعملية التفاوض التابعة لتحالف سائرون حول الرئاسات الثلاث انتهى، باختيار عادل عبد المهدي ولا يوجد بعدها اي مفاوضات بشأن تشكيل الحكومة”.وكان علاوي قال، الاثنين 22 تشرين الأول 2018، أن تحالفي سائرون والفتح، تقاسموا الوزارات الرئيسية فيما بينهم بحكومة عادل عبد المهدي، فيما حذر من انعكاسات غير ايجابية على الوضع السياسي جراء هذا الاتفاق.وقال علاوي في مقابلة متلفزة، إن “هناك كتلتين رئيسيتين اخذتا على عاتقها تشكيل الحكومة، وهم سائرون والفتح”، مبيناً أن “هناك تحالفا فيما بينهما لتشكيل الحكومة المقبلة”.وأضاف، أن “سائرون والفتح تقاسموا الوزارات الرئيسية فيما بينهم وتركوا باقي الوزارات للأخرين”، مؤكداً أن “ذلك سينعكس سلباً على العملية السياسية”.يذكر ان علاوي جزء من تحالف الاصلاح وساهم في كل اجتماعاته بما فيها الية توزيع المناصب.