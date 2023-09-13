ساعتين من المباحثات بين بوتين وجونغ

ساعتين من المباحثات بين بوتين وجونغ
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتهت المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في قاعدة فوستوتشني الفضائية الروسية اليوم الأربعاء، بعد نحو ساعتين على بدئها، حسبما ذكرت وكالات أنباء روسية.وأجرى بوتين وكيم في مستهل اللقاء محادثات مع وفديهما، قبل أن يعقدا مفاوضات ثنائية، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء مضيفة أن الزعيمين سينضمان إلى مأدبة عشاء رسمية على شرف كيم.

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