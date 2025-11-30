سافايا:تغييرات كبيرة قادمة في العراق

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مارك سافايا، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الأحد ( 30 تشرين الثاني 2025 )، أنه سيصل إلى العراق خلال الأسبوعين المقبلين، مؤكداً أنه يحمل “رسالة خاصة من الرئيس ترمب إلى القيادة في العراق وإقليم كردستان”.وقال سافايا في تصريحات صحفية، إن “تغييرات كبيرة قادمة في العراق، ومن الآن فصاعداً سيرى الجميع أفعالاً بدلاً من الأقوال”، في إشارة إلى استعداد واشنطن لاتخاذ خطوات ملموسة تجاه الملفات العالقة.وفي وقت سابق اليوم، أكد سافايا عبر منصة “إكس” أن العالم ينظر إلى العراق “كدولة قادرة على أداء دور أكبر وأكثر تأثيراً في المنطقة، شريطة حل مسألة السلاح خارج إطار الدولة بالكامل، وصون هيبة المؤسسات الرسمية”.وأضاف أن العراق يمتلك حالياً “فرصة تاريخية لإغلاق هذا الفصل وتعزيز صورته كدولة تقوم على سيادة القانون، لا على سلطة السلاح”.وحذر المبعوث الأمريكي من أن العراق يقف اليوم “على مفترق طرق حاسم؛ فإما أن يتجه نحو مؤسسات مستقلة قادرة على تطبيق القانون وجذب الاستثمار، أو يعود إلى دائرة التعقيد التي أثقلت كاهل الجميع”.

