ساكو يدعو البارزاني لتعميق المصالحة بين المكونات كافة

ساكو يدعو البارزاني لتعميق المصالحة بين المكونات كافة
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- استقبل مسعود بارزاني ،اليوم الأحد، في صلاح الدين بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم الكردينال لويس روفائيل الأول ساكو .وذكر بيان صادر عن مكتب البارزاني، بأن اللقاء تبادل وجهات النظر حول الوضع السياسي والتطورات الأخيرة في العراق، ودعا بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم الرئيس بارزاني إلى القيام بدوره في التقريب بين الأطراف السياسية لتحقيق الاستقرار في البلاد.وكذلك خلال اللقاء ذاته تم بحث وضع المسيحيين في العراق وإقليم كردستان، والتأكيد على تعميق المصالحة وروح الأخوة بين المكونات كافة.

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