ساكو يدعو المجتمع الدولي إلى إنقاذ مسيحيو العراق من بطش الميليشيات

أحد أبرز ما ركز عليه البطريرك ساكو هو التراجع الديموغرافي المقلق للمسيحيين في العراق. إذ أشار إلى أن أعدادهم انخفضت من نحو مليون ونصف المليون قبل العام 2003 إلى ما يقارب 400 – 500 ألف فقط اليوم، بعد أن غادر أكثر من مليون منهم البلاد بحثاً عن الأمن والاستقرار.