ساكو يدعو المجتمع الدولي إلى إنقاذ مسيحيو العراق من بطش الميليشيات

- سياسية
نائب:نخشى من المحكمة الاتحادية تمرير سفراء العوائل والاحزاب المتنفذة
تركيا:بفضل حكومة السوداني أصبح العراق أكبر سوق لبضاعتنا
مفوضية الانتخابات تفرض غرامات مالية بحق بعض المرشحين المخالفين
فتح منفذ جديد مع إيران ليصبح عدد المنافذ معها (32) منفذاً
وزير الداخلية:القادمين من مخيم الهول يخضعون للتدقيق الأمني
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
سومو:أكثر من (7) مليارات دولار إيرادات بيع النفط لشهر آب الماضي
مصدر برلماني:حكومة الإقليم تضحك على المركز في ملف النفط والإيرادات غير النفطية
نائب:السوداني خرق الدستور والقانون في عدم إرسال موازنة 2025 للبرلمان
- رياضية
المنتخب العراقي لكرة الطائرة للسيدات يشارك في بطولة غرب آسيا
فوز عراقي على البحرين ضمن منافسات بطولة كأس الخليج تحت 17 عاماً
اتحاد الملاكمة:انضمام 4 ملاكمين محترفين للمشاركة في البطولات الدولية
الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ستكون بين ديمبيلي ويامال
اتحاد الكرة:التحضير لمباريات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026
- تحقيقات
الانتخابات المقبلة ..التجديد لإبقاء العراق تحت الاحتلال الإيراني وسراق المال العام
الفشل الحكومي وراء تذبذب أسعار صرف الدولار والمواطن الخاسر الأكبر
نواب:السفراء الجدد جريمة بحق العراق وتجاوز على الدستور والقانون
بقاء أموال العراق في البنك الفدرالي الأمريكي أمان قانوني
وجبة من أسماء المرشحين المستبعدين من قبل هيئة اجتثاث البعث الإيرانية
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
مصادر مطلعة:الوفد العراقي المشارك في اجتماع الأمم المتحدة ترك المنصة وذهب للتسوق والمواطن يعاني الفقر
نائب:سعر شراء البطاقة الانتخابية وصل إلى(500) ألف ديناراً
مصدر سياسي:الإدارة الأمريكية ترفض السوداني لكونه أداة إيرانية
الحشد:مطار بغداد الدولي تحت سيطرة قواتنا
نائب سابق: السوداني”المهندس الزراعي”حوّل العراق إلى صحراء
