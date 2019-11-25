سانشيز:نأمل الفوز على الفريق العراقي في منافسات خليجي 24

سانشيز:نأمل الفوز على الفريق العراقي في منافسات خليجي 24
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- علق مدرب المنتخب القطري، فليكس سانشيز، على مباراته الاولى في كأس الخليج 24 بالدوحة، امام المنتخب الوطني العراقي.وقال سانشيز في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، “نطمح بأن نبدأ منافسات خليجي24 بشكل إيجابي والبطولة مرحلة هامة جداً لمونديال 2022”.واضاف “إستعداداتنا للبطولة بدأت عقب مباراة أفغانستان في التصفيات ونأمل أن تكون مباراتنا الإفتتاحية امام العراق على أفضل ما يكون وأن نقدم مستوى وأداء مميز”.وسيتواجه الفريقان في افتتاح بطولة كأس الخليج غداً الثلاثاء على استاد خليفة الدولي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً. 

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