سان جيرمان يتعاقد مع 5 لاعبين جدد

سان جيرمان يتعاقد مع 5 لاعبين جدد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم الاربعاء، بأن باريس سان جيرمان، بدأ في تجهيز عرض مبدئي من أجل تقديمه إلى مانشستر يونايتد، لضم الفرنسي بول بوجبا، في الميركاتو الصيفي الحالي.ويتبقى موسم واحد فقط في عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد، ويبدو أن الأقرب هو عدم الاستمرار في أولد ترافورد، وهو ما سيدفع الشياطين الحمر لمحاولة التخلص منه هذا الصيف.وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فقد تواصل مسؤولو سان جيرمان مع ممثلي بول بوجبا خلال الفترة الماضية، من أجل التعاقد مع اللاعب هذا الصيف، وهو ما رحب به نجم مانشستر يونايتد.وأضافت الصحيفة، أن سان جيرمان يجهز عرضا أوليا بقيمة 50 مليون يورو، من أجل التعاقد مع بوجبا، كي يكون خامس صفقات الفريق الفرنسي في الميركاتو الصيفي الجاري.يُذكر أن باريس سان جيرمان تعاقد حتى الآن مع 4 لاعبين جدد، وهم جورجينيو فينالدوم، أشرف حكيمي، سيرجيو راموس وجيانلويجي دوناروما.

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