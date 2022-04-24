سان جيرمان يحصل على (78) نقطة بعد تعادله مع لانس

سان جيرمان يحصل على (78) نقطة بعد تعادله مع لانس
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تعادل باريس سان جيرمان مع ضيفه لانس بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة 34 من المسابقة.وتقدم ليونيل ميسي لباريس في الدقيقة 68، وأدرك كورنتين جيان التعادل للضيوف في الدقيقة 88.ورفع سان جيرمان رصيده إلى 78 نقطة، ليحسم تتويجه رسميا باللقب قبل 4 جولات من انتهاء المسابقة.وفي المقابل بقى لانس في المركز السابع برصيد 54 نقطة.

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