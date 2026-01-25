سبعة وزراء أدوا اليمين الدستورية كنواب جدد

 بغداد/ أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الأحد ( 25 كانون الثاني 2026 )، عن أداء سبعة نواب بدلاء اليمين الدستورية داخل البرلمان، لتأكيد عضويتهم رسمياً في المجلس.وذكرت الدائرة، في بيان ، أن النواب الجدد هم:  القيادي في منظمة بدر الإيرانية رزاق محيبس، القيادي في ميليشيا الفضيلة زياد فاضل علي،  القيادي في حزب الدعوة عباس جبر،  القيادي في حزب تقدم محمد تميم، القيادي في ميليشيا العصائب نعيم العبودي، القيادية في العقد الوطني الحشدوي هيام الياسري،القيادي في حزب العزم إبراهيم النامس. وأضاف البيان أن أداء اليمين الدستورية يأتي ضمن الإجراءات الدستورية لاستكمال تشكيل عضوية مجلس النواب وضمان سير أعماله البرلمانية بصورة منتظمة.

