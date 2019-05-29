سبع عضوات يقدمن استقالتهن من حزب علي بابير

سبع عضوات يقدمن استقالتهن من حزب علي بابير
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أربيل/شبكة أخبار العراق- قدمت سبع عضوات في حزب الجماعة الاسلامية الكردستانية، الذي يتزعمه علي بابير، الأربعاء، استقالاتهن من عضوية الحزب.وذكرت وسائل إعلام كردية، أن “سبع عضوات في حزب الجماعة الاسلامية الكردستانية، الذي يتزعمه علي بابير، قدمن استقالاتهن من عضوية الحزب”، مبينا أن “العضوات المستقيلات هن ضمن كوادر الحزب في منطقة سهل اربيل”.وبحسب التقارير، أن “النسوة الاعضاء عزن سبب الاستقالة الى انعدام النزاهة داخل الحزب اضافة الى اللامبلاة في استقالة العشرات من اعضاء الجماعة اذ يخشين على أنفسهن ان يكونن ضمن السكاتين على ما يجري”.والاعضاء المستقيلات من صفوف الحزب هن كل من: شيرين حكيم عبد الله، شيماء رشاد احمد، زينب رسول بكر، ژیان حسن محمد، كوثر حكيم عبد الله، شهين اسماعيل نبي، مهاباد رضا توفيق.

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