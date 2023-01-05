ستولتنبرغ:بوتين لن يغير خططه وأهدافه في حربه ضد أوكرانيا

ستولتنبرغ:بوتين لن يغير خططه وأهدافه في حربه ضد أوكرانيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ ،اليوم الخميس، من التقليل من شأن طموحات روسيا والرئيس فلاديمير بوتين وسط الحرب الدائرة في أوكرانيا.وقال ستولتنبرغ في مؤتمر أعمال في النرويج “لقد أظهروا استعدادا كبيرا لتحمل الخسائر والمعاناة.وأضاف “ليس لدينا ما يشير إلى أن الرئيس بوتين قد غير خططه وأهدافه في أوكرانيا. لذلك من الخطر التقليل من شأن روسيا”.

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