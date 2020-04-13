سدير:انتقال اللاعبين صفاء هادي ومهند علي إلى أوروبا بالخطوة الصحيحة

سدير:انتقال اللاعبين صفاء هادي ومهند علي إلى أوروبا بالخطوة الصحيحة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- علق النجم الدولي السابق، صالح سدير، على انتقال اللاعبين صفاء هادي ومهند علي “ميمي” إلى أوروبا، واصفاً قرارهما بالخطوة الصحيحة.وقال سدير في حديث صحفي، إن “خطوات مهند علي وصفاء هادي كانت صحيحة بالاحتراف في اوروبا وترك الاندية الخليجية وتعتبر خطوة الى الامام”.وأوضح ان “اللاعب لا يمكن ان يتطور في الخليج، عكس الاندية الاوربية، التي تمتلك برامج كثيرة لتطوير اللاعب كي يكون مستواه تصاعدي”.تجدر الإشارة الى ان ميمي انتقل الى فريق بورتيمونينسي البرتغالي، بينما يلعب صفاء هادي في نادي كريليا سوفيتوف الروسي.

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