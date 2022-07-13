سريلانكا..تعين رئيس وزراء جديد

سريلانكا..تعين رئيس وزراء جديد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عُيّن رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسنغ رئيسا بالإنابة بعد فرار الرئيس غوتابايا راجابكسا إلى خارج البلاد، وفق ما أعلن رئيس مجلس النواب اليوم الاربعاء مع مطالبة آلاف المحتجين بتنحي الرجلين.وقال ماهيدنا أبيواردانا في كلمة تلفزيونية مقتضبة “بسبب غيابه عن البلاد، أبلغني الرئيس راجابكسا بأنه عيّن رئيس الوزراء رئيسا بالإنابة وفقا لما ينص عليه الدستور”.

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