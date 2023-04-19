سعادة الاستاذ منيف علي حسين مع الجالية العراقية في عمان

شبكة اخبار العراق/ عمان

رعا الأستاذ منيف علي حسين رئيس البعثة الدبلوماسية العراقية في المملكة الأردنية الهاشمية حفل الإفطار الرمضاني الذي أقامته سفارة جمهورية العراق وبحضور نخبة من أبناء الجالية العراقية المقيمين وتنوع الحضور بنخبة من الأدباء والأكاديميين والاقتصاديين والأطباء والفنانين والناشطين المدنيين وكان الحضور الذي اتسم بروح المحبة والتوافق والذي بدأ بكلمة ترحيبية للحضور من قبل سعادة الأستاذ منيف أعرب فيها عن سعادته بوجود هذه النخبة المشرفة التي تمثل العراق بكافة فئاته من سيدات وأساتذة حملوا معهم الإخلاص والمحبة لبلدهم وكذلك تخللت هذه الدعوة كلمة للدكتور محمد ثابت ممثل الجالية أعرب فيها عن سعادته في هذا التواصل الطيب والمستمر منذ سنوات ما بين أبناء الجالية المقيمين بكافة مسمياتهم العلمية والاجتماعية والأكاديمية والمهنية وكادر سفارتنا التي تمثل روح التواصل الطيب في تسهيل خطوات واحتياجات المواطن العراقي المغترب.

وكذلك تضمن هذا اللقاء بجوٍ تعارفي طيب جمع بين الكادر الطبي والأكاديمي والإبداع الفني والأدبي لمبدعي العراقي الذين أعربوا جميعاً عن فرحتهم بهذا التواصل الرمضاني والذي اختتم بدعاء الجميع أن يحفظ العراق وأهله وأن يمنَّ على الجميع بالخير والاطمئنان بإذن الله