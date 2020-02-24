سعد الدين:علاوي وافق شفهيا على الشروط الكردية مقابل التصويت لحكومته

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو بالوفد المفاوض للكتل الكردستانية، الاثنين (24 شباط 2020)، أن المكلف برئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي، قد أبدى موافقة شفهية على مجموعة من الشروط التي طرحها الأكراد خلال الاجتماع الأخير.

وقال محمد سعدالدين في تصريح نقلته وسائل إعلام كردية، إن “الكرد لديهم مجموعة من الشروط للمشاركة في حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي”، مبيناً أنه “رغم إبداء الموافقة الشفهية عليها لكن الأطراف الكردستانية تطالب بضمانات لتطبيقها”.

وأضاف، أنه “من ضمن الشروط الأساسية للأطراف الكردستانية هي ضمان الحقوق الدستورية لشعب كردستان والمستحقات المالية وتطبيع الأوضاع الأمنية في مناطق المادة 140”.