سعر صرف الدولار اليوم =153300

سعر صرف الدولار اليوم =153300
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، اليوم الأربعاء، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 153300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.فيما كانت الاسعار صباح يوم امس الثلاثاء 153500 دينار عراقي مقابل 100 دولار.وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 154000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 152000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.أما في اربيل ، فان الاسعار سجلت انخفاضا طفيفا ايضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 153300 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 152300 دينار لكل 100 دولار امريكي.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *