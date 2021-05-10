سفير الاتحاد الأوروبي:الميليشيات تتحدى الدولة العراقية

سفير الاتحاد الأوروبي:الميليشيات تتحدى الدولة العراقية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- شدد سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق مارتن هوث، يوم الاثنين، على ضرورة مساءلة مرتكبي عمليات الاغتيال التي تطال ناشطين عراقيين.وكتب هوث في تغريدة على موقع تويتر؛ أن “الإصرار على المساءلة عن جرائم القتل كجريمة إيهاب الوزني ليست دعوة فارغة”.واشار إلى أن “القتلة يتحدون الدولة، يهددون ويرهبون المجتمع العراقي ويخربون المسار السياسي للبلد بأسره”.

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