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- شبكة اخبار العراق
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مركز حقوق:قتل العراقيين من قبل الميليشيات أصبح أمرا عاديا في ظل حكومة الكاظمي
سفير الاتحاد الأوروبي:الميليشيات تتحدى الدولة العراقية
حزب طالباني:حكومة البارزاني تحكم الشعب الكردي بالنار والحديد
تحالف الفتح:اغتيال المتظاهرين زادت في حكومة الكاظمي
إيران:محادثاتنا مع السعودية في بغداد لعودة العلاقات بين البلدين
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- عربية ودولية
البرلمان العربي يعلن عن إنعقاد مجلسه يوم الأربعاء المقبل لبحث الإنتهاك الإسرائيلي في القدس
الصحة العالمية:المتحور الهندي من كوفيد-19 أكثر عدوى وفتكا ومقاومة للقاحات
ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين إلى 205 بمواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس
الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تشكيل قوة عسكرية للتدخل السريع
البيت الأبيض ينفي وجود إتفاق مع إيران لتبادل السجناء
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- اقتصادية
الزراعة النيابية:صادرات تركيا للعراق نحو 80 مليار دولار سنوياً وتقطع مياه دجلة والفرات عنه والكاظمي على وضع “OFF”
حكومة الإقليم تعلن عن إنشاء 9 سدود مائية لقطع المياه عن باقي العراق تحت حكم “الغمّان” الشيعةوالسنّة العرب
الطاقة النيابية تطالب بحل أزمة الكهرباء
نائب يستبعد إقالة وزير المالية لأنه مدعوم من إيران
نائب كردي:على بغداد تحرير أربيل من قبضة العائلة البارزانية
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- رياضية
نادي يوفنتوس يضع زيدان على رأس أولوياته
فريق برشلونة “زعلان”بسبب تجديد نيمار عقده مع سان جيرمان
اليوم ..المواجهة بين برشلونة ونظيره أتلتيكو مدريد
وقفة مع ( درجال) .. ليس كل الكرات (هدفاً) أيها الكابتن، وليست كل الملاعب ( قطرية ) ايضاً !
تأجيل مباريات دوري الدرجة الاولى لكرة السلة العراقية بسبب حظر التجوال
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- تحقيقات
إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
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- متابعات خاصة
صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
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